Braga: Everaldo Mangini assume o Executivo Braguense

A partir deste sábado (08/01) o Presidente da Câmara de Vereadores Everaldo Mangini assumirá o cargo de Prefeito em exercício do município de Braga, ele fica no cargo até o dia 22 de janeiro e destaca “é uma honra poder estar à frente do executivo, uma experiência importante para a minha caminhada, quero nestes dias tirar ao máximo de aprendizagem, aproveito para agradecer ao Prefeito Portela e ao vice Elemar pela oportunidade” salientou.

O Prefeito Portela disse que confia muito no trabalho da presidente do legislativo e sabe que ela procurará manter o espírito de trabalho em conjunto nos dias em que estiver à frente da prefeitura.

