Coronel Bicaco decreta situação de emergência devido à estiagem

A Administração municipal de Coronel Bicaco devido à falta de chuva e a grande estiagem que assola a região, assim como grande parte do estado, decretou situação de emergência em decorrência da estiagem.

O documento que formalizou a situação anormal foi o Decreto nº 440/2021 de 27 de dezembro de 2021. O documento encontra-se neste momento em fase de análise pela Defesa Civil do Estado, e em aprovado, será submetido à análise federal.

O provável reconhecimento da Situação de Emergência nas demais esferas possibilita uma série de providências não apenas na esfera pública, mas também para a sociedade civil em geral, como: agilidade nos processos de compra de bens e serviços para combate a estiagem; possibilidade de movimentação de contas do FGTS; maior facilidade de acesso ao seguro agrícola, entre outros.

