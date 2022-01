Tenente Portela: Processo selecionará professores e monitores de oficina

Entre os dias 6 e 12 de janeiro, permanecerão abertas as inscrições para o processo seletivo simplificado promovido pela Prefeitura Municipal de Tenente Portela. São ofertadas vagas temporárias para professores de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, Espanhol e para monitores de oficina. Os vencimentos variam de R$ 1.276,56 a R$ 1.803,90, conforme a função.

A convocação dos candidatos aprovados acontecerá de acordo com a demanda existente. As contratações dependem do número de alunos matriculados nos estabelecimentos de ensino do município.

As inscrições podem ser efetuadas na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos (SMECD), localizada na Avenida Santa Rosa, nº 391, mediante o preenchimento do formulário e da entrega da documentação pertinente ao cargo.

