Menino prematuro foi o primeiro nascimento do HSA em 2022

Conforme dados do hospital Santo Antônio de Tenente Portela, desde o dia primeiro de janeiro até agora nasceram um total de seis crianças na entidade, sendo quatro meninos e duas meninas. Para hoje, 5, estão previstos os partos de mais duas meninas.

A primeira criança a nascer no Hospital Santo Antônio em 2022, veio ao mundo no dia 2 de janeiro às 13 horas e 3 minutos. Segundo a entidade, ela nasceu prematura, ou seja, antes do tempo esperado de 40 semanas. Trata-se de um menino com 3 kg e 64 gramas, onde apesar do nascimento antes do tempo, apresentou um peso considerado normal.

O Hospital Santo Antônio é referencia em maternidade para vários municípios da região, tendo em sua instalação uma Unidade de Atendimento Intensivo Neonatal.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.