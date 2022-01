Coronel Bicaco volta a registrar contaminações por Covid-19

Nas últimas 48 horas, Coronel Bicaco voltou a registrar novas contaminações por Covid-19. Na quarta-feira (5/1), o município somava quatro casos ativos.

O boletim epidemiológico publicado pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS) também revela que um morador está internado por causa da doença. Ele ocupa leito no Hospital Santo Antônio de Pádua, em Coronel Bicaco.

Desde o início da pandemia, 889 bicaquenses contraíram o vírus, dos quais, 36 acabaram morrendo.

A SMS solicita que a partir do surgimento dos primeiros sintomas gripais, a pessoa realize o teste para detecção do novo coronavírus.

