Vista Gaúcha consegue municipalizar trecho da RSC 163

Uma lei aprovada na Assembleia Legislativa (AL-RS) autorizou o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER) a transferir para o município de Vista Gaúcha o trecho de dois quilômetros da RSC 163 entre o Km 5+600 até o Km 8+200, com a respectiva faixa de domínio, além de todos os ônus e deveres relacionados à via.

O prefeito Claudemir Locatelli destacou que com a aprovação da lei a titularidade do trecho fica definitivamente com o município. — A prefeitura terá toda a autonomia de fazer ligações de ruas, passeios e outras melhorias, bem como os proprietários dos terrenos próximos a RSC 163 poderão fazer suas edificações — completou o mandatário.

— Foi um passo muito importante para nosso município. A partir de agora, poderemos fazer as melhorias que venham ao encontro do anseio dos moradores — frisou Claudemir Locatelli. Ele ainda reiterou que o secretário estadual de Logística e Transportes, Juvir Costella, teve participação decisiva na municipalização do trecho da RSC 163.

