Presidente da Assembleia, Gabriel Souza, assume como governador em exercício

Em tradicional deferência ao presidente da Assembleia Legislativa, o governador Eduardo Leite transmitiu o cargo ao deputado Gabriel Souza no final da manhã desta quarta-feira (5/1)no Salão Negrinho do Pastoreio, no Palácio Piratini. Souza permanece à frente do Executivo até a tarde de sexta-feira (7/1). No fim de janeiro, termina seu mandato de presidente do Legislativo.

"Temos, por meio da política, a organização da democracia para que se expressem as agremiações partidárias nos debates que são feitos, buscando respeitar opiniões divergentes. Sempre encontrei no deputado Gabriel Souza a abertura para o diálogo, para os bons debates e para a construção de convergências. Tenho certeza de que o Estado estará bem cuidado e que, além deste simbolismo, terá a condução de alguém que conhece os temas do Rio Grande do Sul”, afirmou Leite ao dar boas-vindas ao governador em exercício e parabenizar a sua trajetória.

Leite disse que sempre encontrou em Souza abertura para o diálogo, para os bons debates e para a construção de convergências - Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini

“Este ato simbólico representa a harmonia entre o Executivo e o Legislativo do Rio Grande do Sul. Ainda que independentes, os Poderes têm uma convivência respeitosa e convergência, mesmo nas divergências”, afirmou o governador em exercício Gabriel Souza. Ele destacou a importância das reformas estruturais realizadas pelo Executivo e que tiveram apoio da Assembleia Legislativa. “Com elas, o atual governo do Estado prepara o Rio Grande para o futuro”, complementou.

Na sexta-feira (7/1), o vice-governador Ranolfo Vieira Júnior assume como governador em exercício. Na segunda-feira (10/1), Leite retoma a função de governador.