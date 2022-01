CORSAN pede o uso responsável da água para enfrentar estiagem severa

Devido à estiagem severa e prolongada que atinge o Rio Grande do Sul, os pontos de captação da CORSAN estão extremamente baixos em diversos municípios gaúchos. A companhia vem trabalhando 24 horas por dia e tomando todas as ações necessárias para garantir o abastecimento e evitar racionamento, como reforçar os sistemas e complementar o abastecimento por meio de caminhões pipas.

Nesse contexto crítico, é vital a cooperação de toda a população, praticando o uso responsável da água. Com esse propósito, está circulando uma campanha de conscientização da CORSAN, intitulada ‘Verão 360°’. Ela se alinha ao movimento ‘Água 360°’ e sugere cuidados com a água e o meio ambiente.

Dicas para evitar desperdícios:

- Não lavar o carro nem a calçada;

- Não tomar banhos demorados;

- Não deixar a torneira aberta se não estiver em uso;

- De forma geral, não desperdice água, usando somente o necessário.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.