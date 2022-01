Presidente Jair Bolsonaro anuncia que recebeu alta hospitalar

O presidente Jair Bolsonaro (PL) divulgou nas redes sociais uma imagem informando que recebeu alta hospitalar na manhã desta quarta-feira (05/01), após dois dias internado na capital paulista.

O presidente deu entrada no Hospital Nova Star, na Zona Sul de São Paulo, na madrugada de segunda-feira (03/01), por conta de uma obstrução no intestino.

Nesta terça (04/01), foi descartada a necessidade de Bolsonaro passar por uma nova cirurgia. A obstrução no intestino se desfez, e ele pode iniciar uma dieta líquida.

O cirurgião Antônio Luiz Macedo, que acompanha o presidente desde 2018, chegou ao hospital nesta terça para avaliar Bolsonaro.

