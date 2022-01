Governador recebe título de embaixador das Surdolímpiadas de Verão 2021 de Caxias do Sul

O governador Eduardo Leite foi homenageado, no final da tarde desta quarta-feira (4/1), com o título honorífico de embaixador das Surdolímpiadas de Verão 2021 de Caxias do Sul. Os jogos estavam programados para ocorrer no ano passado e, devido à pandemia, foram transferidos, estando previstos agora para o período entre 1º e 15 de maio. O anúncio foi feito ao governador pelo presidente do Comitê Internacional de Esportes para Surdos (ICSD), Gustavo Perazzolo. O ICSD é a entidade máxima responsável por eventos desportivos internacionais para surdos.

As Surdolímpiadas são um dos três maiores eventos olímpicos do mundo, ficando atrás apenas das Olimpíadas e das Paralímpiadas. A previsão é de que participem 7 mil atletas de 92 países. O Brasil será o primeiro país da América Latina a sediar os Jogos Surdolímpicos de Verão, que também serão o maior evento poliesportivo já realizado no Rio Grande do Sul.

“Fico pessoalmente muito feliz e honrado em receber essa homenagem, me sensibiliza muito e me deixa bastante orgulhoso, além de reforçar nosso compromisso com as Surdolimpíadas, que ocorrerá com o apoio do governo do Estado. Estamos cientes do impacto positivo que o evento trará, não só como promoção da prática desportiva, mas também para a causa da igualdade, o respeito com as pessoas com deficiência. É uma demonstração clara para toda a sociedade da força e da capacidade de superação dessas pessoas. Os efeitos são muito positivos, por isso o Estado está inserido nesse processo”, destacou Leite.

Também participaram da reunião o secretário de Esporte e Lazer, Danrlei de Deus, a vice-prefeita de Caxias do Sul, Paula Ioris, o secretário de Esportes e Lazer de Caxias do Sul, Gabriel Citton, e Rafael Hirt, membro do comitê organizador.