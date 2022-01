Leite transmite cargo ao presidente da Assembleia, deputado Gabriel Souza

O governador Eduardo Leite transmite o cargo de governador ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Gabriel Souza, na quarta-feira (5/1), às 11h45. O deputado será o governador em exercício até o final da tarde de sexta-feira (7/1).

O vice-governador Ranolfo Vieira Júnior assume o cargo de governador em exercício no final da tarde de sexta-feira (7/1), e o governador Eduardo Leite retorna à função na segunda-feira (10/1).

A solenidade de transmissão será transmitida pelos canais oficiais do governo do Estado.

SERVIÇO

O quê:transmissão de cargo de governador ao presidente da Assembleia Legislativa

Quando:quarta-feira (4/1), às 11h45

Onde:Salão Negrinho do Pastoreio, no Palácio Piratini

Plataforma:canal oficial do governo do Estado no Youtube