Estado e prefeitura de Imbé assinam convênio para construção de ponte

O governador Eduardo Leite e o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, assinam nesta quarta-feira (5/1), às 11h30, no Palácio Piratini, a autorização de convênio para a construção da nova ponte entre os municípios de Imbé e Tramandaí, no Litoral Norte. O convênio será firmado entre a prefeitura de Imbé e o governo do Estado.

O diretor-geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), Luciano Faustino, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Gabriel Souza, e os prefeitos de Imbé, Ique Vedovato, e de Tramandaí, Luiz Carlos Gauto, estarão presentes na cerimônia, que será transmitida pelos canais oficiais do governo do Estado.

AVISO DE PAUTA

O quê:assinatura de convênio para construção de ponte entre os munícípios de Imbé e Tramandaí

Quando:quarta-feira (5/1), às 11h30

Onde:Salão Negrinho do Pastoreio, no Palácio Piratini

Plataforma:canal oficial do governo do Estado no Youtube