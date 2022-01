Fluminense sofre, mas estreia com vitória na Copa São Paulo

O Fluminense sofreu, mas estreou com vitória na Copa São Paulo de Futebol Júnior, nesta terça-feira (4) no estádio Dr. Hudson Buck Ferreira, em Matão. O Tricolor passou pela Jacuipense por 1 a 0 e divide a liderança do Grupo 6 com o Fast. As duas equipes somam três pontos, com um gol marcado cada.

VEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENCE O FLUMINENSE! Com gol de Davi, os #MlksDeXerém estreiam com vitória na @Copinha contra a Jacuipense. O próximo jogo é na sexta, novamente às 15h15, contra o Fast Club. pic.twitter.com/o3pltmvOWx — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) January 4, 2022

O Fluminense foi para cima desde o apito inicial, mas encontrou problemas com os contra-ataques do time baiano. A primeira chance foi do Tricolor, logo aos três minutos, com Yago, que chutou em cima de Ítalo. Aos 18 minutos ele teve outra oportunidade. Jefté subiu pela esquerda e tocou para trás. Yago apareceu na marca do pênalti, sem marcação, e chutou de primeira, por cima do gol.

A Jacuipense respondeu com outro lance perigoso, aos 31 minutos. Após boa jogada pela esquerda, Vinícius Amaral tocou para Júlio, que devolveu de letra. O camisa 8 entrou sozinho na área e tentou o ângulo esquerdo do goleiro Thiago Gonçalves, mas finalizou para fora.

Em um primeiro tempo de muitos gols perdidos, o mais inacreditável foi aos 37 minutos. Matheus Martins recebeu passe e ficou na cara do goleiro. Ele driblou Ítalo e tocou para marcar, mas Paulo Miranda apareceu para salvar em cima da linha.

A Jacuipense voltou melhor para o segundo tempo e dificultou a criação do Fluminense. O Tricolor finalmente conseguiu abrir o placar na bola parada. Aos 30 minutos, Matheus Martins cobrou falta pela esquerda, Felipe Andrade escorou para trás e Davi cabeceou. Ítalo ainda tocou na bola, mas não evitou o gol. A Jacuipense teve a chance do empate aos 41 minutos, quando Deilson recebeu lançamento, tentou driblar o goleiro, mas Thiago Gonçalves salvou o time carioca.

Na próxima rodada, a Jacuipense enfrenta o Matonense, na próxima sexta-feira (7), a partir das 13h (horário de Brasília). Já o Fluminense pega o Fast, às 15h15. Todos os jogos do Grupo 6 são disputados em Matão.

Outros resultados desta terça-feira:

Votuporanguense 6 x 1 Monte Azul

Tanabi 2 x 2 Guarani

Vila Nova 2 x 0 Aquidauanense

Bahia 2 x 2 Atlético-MT

Matonense 0 x 1 Fast

Manthiqueira 1 x 3 XV de Piracicaba

São José-RS 0 x 1 São José-RS

União Suzano 1 x 1 Ituano

Fortaleza 6 x 0 Concórdia AC

Jaguariúna 0 x 6 Bragantino

ABC 1 x 1 Fluminense-PI

Guarulhos 0 x 0 Flamengo-SP

Avaí 9 x 0 Santana

Mauaense 1 x 2 Mauá

Atlético-GO 3 x 2 Volta Redonda

Juventus-SP 1 x 1 Portuguesa Santista

CRB 0 x 3 Canaã