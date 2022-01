Três Passos municipaliza Escola Estadual Gonçalves Dias

Em ato realizado na tarde de segunda-feira (03), a 21ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE) entregou simbolicamente as chaves da Escola Estadual de Ensino Fundamental Gonçalves Dias para o Município de Três Passos.

Na ocasião, a coordenadora informou os servidores que têm interesse em permanecer exercendo funções na escola e aqueles que serão remanejados. A transferência de mantença da escola foi publicada no Diário Oficial do Estado no dia 16 de dezembro de 2021.

Após o ato, a administração municipal e a coordenadoria realizaram uma visita às dependências da Escola Gonçalves Dias para verificar a situação da infraestrutura.

O secretário de Educação ressaltou que a escola estará em pleno funcionamento para este ano letivo, inclusive, com a possibilidade de abertura de novas vagas. Já o prefeito, informou que serão realizados investimentos para melhorar as condições de ensino da escola, fazendo planos de revitalização do local.

