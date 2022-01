CNH sem aulas, exames e provas? Conheça novo golpe aplicado na região

Com o início do ano e o término do recesso retomam as atividades normais e, infelizmente, os golpes. Por isso, é preciso ficar atento. Desta vez, os golpistas prometem a habilitação de trânsito sem a realização de provas, exames e até mesmo de aulas.

De acordo com uma mensagem que circula pelo WhatsApp, seria possível adquirir a Carteira Nacional de Trânsito (CNH) de diversas categorias com os seguintes valores:

A (moto): R$ 1.200;

B (carro): R$ 1.300;

AB (moto e carro): R$ 1.700;

AC (moto e caminhões): R$ 2.000;

AD (moto e ônibus): R$ 2.400;

AE (moto e veículos acima de 6 toneladas): R$ 2.800.

Além disso, os golpistas também afirmam que os documentos oferecidos são totalmente originais e autênticos, mas a informação é falsa e os valores totais com carga horária mínima obrigatória de aulas são estes:

Categoria A (moto): R$ 2.111,54;

Categoria B (carro): R$ 2.458,36;

Categoria AB (moto e carro): R$ 3.906,99;

Categoria ACCB (ciclomotor e carro): R$ 3.157,87.

