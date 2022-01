Após briga de casal, mulher incendeia residência na Vila Cruzeiro, em Passo Fundo

Na madrugada desta terça-feira, 04, um incêndio criminoso atingiu uma residência mista na Rua Cristóvão Colombo, na Vila Cruzeiro, em Passo Fundo.

Segundo as informações obtidas no local, um homem morava na residência de aproximadamente 25 metros quadrados, porém, algumas vezes na semana sua namorada frequentava o local. Hoje a mulher saiu de dentro da residência e anunciou para a proprietária do imóvel e sua sogra que havia colocado fogo no roupeiro e no colchão da casa.

A sogra ao ir ver o imóvel já estava tomado pelas chamas. O Corpo de Bombeiros Militar de Passo Fundo foi acionado e deslocou com dois caminhões sendo um de combate a incêndio e outro de apoio com grande quantidade de água no tanque.

A queima da residência mista (material e madeira) foi rápida. Os Bombeiros conseguiram salvar as residências próximas/no mesmo terreno.

Cerca de 3 mil litros de água foram utilizados.

Ninguém ficou ferido na ocorrência.

A Brigada Militar/3°RPMon compareceu ao local e encaminhou a vítima (morador da residência) para a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento, para a realização do Boletim de Ocorrência.

