Hotéis do Rio atingem 96% de ocupação na noite do réveillon

A rede hoteleira do Rio de Janeiro atingiu 96% de ocupação na noite do réveillon. O número confirma a expectativa do setor, que previa um grande fluxo de visitantes na virada do ano. Além dos atrativos da cidade, a cobertura vacinal e a exigência de comprovante de vacina para acesso a hotéis, restaurantes e pontos turísticos contribuíram para dar tranquilidade aos turistas na escolha do destino, gerando a alta taxa de hospedagem.

Os dado são do Sindicato dos Meios de Hospedagem do Município do Rio de Janeiro (HotéisRIO).

Os bairros mais procurados no período de 30 de dezembro de 2021 a 1º de janeiro de 2022 foram os bairros de Ipanema e Leblon, na zona sul, com 95% de ocupação, seguidos pela Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes, com 95%. Na sequência, vieram Leme e Copacabana, com 91%, Flamengo e Botafogo (91%) e Centro (88%).

A HotéisRIO disse que a presença majoritária foi de turistas brasileiros, vindos na maioria dos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás e Rio Grande do Sul.