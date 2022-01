Subida da serra pela Imigrantes têm tráfego congestionado em SP

O motorista que volta do litoral paulista para a capital pela Imigrantes encontra tráfego congestionado no sentido São Paulo, do km 60 ao km 50 devido ao excesso de veículos. Também segue congestionada a Padre Manoel da Nóbrega, do km 280 ao km 274 e do km 272 ao km 274. A Anchieta tem lentidão na subida da serra, do km 55 ao km 52, segundo o boletim da Ecovias, concessionária que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI).

As demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes continuam com tráfego normal. O tempo está parcialmente encoberto e a visibilidade é boa. O SAI está em Operação Normal 5X5. A descida em direção ao litoral é realizada pela pista sul da Rodovia Anchieta, além da pista sul da Rodovia dos Imigrantes. A subida é feita somente pela pista norte das duas rodovias.

Segundo o balanço da Ecovias, desde 0h de terça-feira (28), quando se iniciou a contagem, mais de 520,5 mil veículos desceram o trecho de Serra em direção à Baixada Santista. No sentido São Paulo, a concessionária registrou a passagem de 448,1 mil veículos. Na última hora, desceram mais de 3,5 mil veículos e subiram mais de 4,3 mil veículos.

No Sistema Anhanguera Bandeirantes, o tráfego está congestionado na pista sentido Sul (Interior - Capital) em Cajamar na pista Expressa, do km 65 ao km 63. Segundo a AutoBan, entre 0h de quinta-feira (30) até às 24h de domingo (2) circularam pelo Sistema Anhanguera-Bandeirantes, entre saída e chegada à capital, 542 mil veículos. Neste período, foram registrados 93 acidentes, 26 feridos e 1 morte.