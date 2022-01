Governo passa o controle da Sulgás para a Compass

O governo do Estado transfere, nesta segunda-feira (3/1), às 14h, no Palácio Piratini, o controle da Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul (Sulgás) para a Compass Gás & Energia. A Compass venceu o leilão de privatização do controle da companhia em outubro do ano passado.

O evento contará com a presença do governador Eduardo Leite, do secretário-chefe da Casa Civil, Artur Lemos Júnior, do secretário adjunto do Meio Ambiente e Infraestrutura, Guilherme de Souza, do presidente da Sulgás, Carlos Colón, do presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Gabriel Souza, do CEO da Compass, Nelson Roseira Gomes Neto, de deputados, autoridades e representantes da empresa.

Após o ato, os jornalistas poderão fazer perguntas às autoridades. O evento também será transmitido pelos canais oficiais do governo do Estado.

SERVIÇO

O quê:transferência de controle da Sulgás para a Compass

Quando:segunda-feira (3/1), às 14h

Onde:Salão Negrinho do Pastoreio, no Palácio Piratini

Plataforma:canal oficial do governo do Estado no Youtube