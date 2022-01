Corpo de Bombeiros combate incêndio de grandes proporções em mata no interior de Tenente Portela

O Corpo de Bombeiros Voluntários de Tenente Portela combateu na tarde deste sábado, 1° de janeiro de 2022, um grande incêndio na localidade de Linha Manchinha, na Cascata do Britador interior de Tenente Portela.

Segundo os brigadistas voluntários uma grande área de mata foi consumida pelas chamas e há suspeita de que o incêndio possa ter sido criminoso. A ação de combate ao fogo por parte da guarnição começou às 15 horas.

Foram usados 9 mil litros de água para combater a chamas em 3 horas e meia de operação dos bombeiros.

O Corpo de Bombeiros Voluntários de Tenente Portela lamenta muito o ocorrido e pede a conscientização das pessoas para que não façam ações irresponsáveis como está e também tenham o máximo de cuidado nesta época do ano, onde a seca é enorme na região, propiciando sinistros de grandes proporções como o de hoje, colocando em risco animais e pessoas.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.