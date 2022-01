TV Brasil exibe show da final do Festival de Música Nacional FM

Para saudar 2022 em ritmo de boa música e em alto astral, a TV Brasil apresenta o espetáculo que premiou os vencedores do 13º Festival de Música da Rádio Nacional FM na primeira noite do ano, neste sábado (1), às 22h30.

Com o melhor do som produzido no cerrado, o show foi realizado no Teatro da Caixa Cultural, em Brasília. A iniciativa valoriza os artistas do Distrito Federal e Entorno e oferece espaço para divulgação dos seus trabalhos na programação da rádio.

Realizado no final de novembro, o evento foi apresentado, ao vivo, pela Rádio Nacional. O espetáculo também teve transmissão pelas redes sociais dos veículos da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que faz a gestão das emissoras públicas de rádio e televisão.

Os músicos finalistas concorreram em oito categorias. Os artistas disputaram seis reconhecimentos técnicos: Melhor Música com Letra, Melhor Música Instrumental, Melhor Intérprete Vocal, Melhor Intérprete Instrumental, Melhor Letra e Melhor Arranjo. Também foram agraciados a Música Mais Votada pela Internet e a Torcida Mais Animada.

O Festival bateu recordes na edição de 2021 com 445 músicas inscritas. A partir dessa relação, saíram as 50 semifinalistas que tocaram na Nacional FM durante dois meses. O concurso também superou as marcas anteriores de votação popular ao alcançar a histórica escala de mais de 30 mil votos na primeira fase que ajudaram a selecionar as 12 concorrentes que participam do Show da Final.

Além das apresentações dos finalistas, o especial exibido na telinha da TV Brasil ainda traz um pocket show com a Banda Base do Festival, comandada pelo maestro Marcos Farias. Os artistas se apresentaram no palco enquanto o júri estava reunido para definir os ganhadores.

Histórico

A primeira edição de Festival de Música Nacional FM foi realizada em 2009. A iniciativa consolidou uma série de ações em apoio à cultura, aos artistas e à música de Brasília.

Desde então, o evento já foi realizado em auditórios ilustres como o Teatro do Sesc DF, no Silvio Borgato do Setor Comercial Sul, Teatro Garagem da 913 Sul, CCBB e Cine Brasília. Desde 2015, os Shows da Final são realizados no Teatro da Caixa Cultural Brasília, parceria importante já assegurada nas últimas sete edições.

Em sua 13ª edição, o Festival se manteve fiel a sua essência, que é abrir espaços para a execução de músicas de artistas de Brasília na programação da Nacional FM e reunir os finalistas em musicais de alta qualidade, gravados pela TV Brasil para exibição em sua programação especial de fim de ano.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, pela TV por assinatura e por parabólica. Sintonize: tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site play.ebc.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: tvbrasil.ebc.com.br/webtv e nas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram, Youtube e TikTok.