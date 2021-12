Réveillon em Niterói terá dez pontos de queima de fogos

A prefeitura de Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, montou um esquema operacional especial para garantir a tranquilidade de quem vai passar a virada do ano na cidade. Sem a tradicional queima de fogos na praia de Icaraí, o município quer estimular a permanência dos moradores em seus bairros colocando 10 pontos de fogos de baixo impacto em pontos específicos das zonas Norte, Sul e Região Oceânica. Mais de mil profissionais estarão envolvidos na organização do Réveillon da Esperança em Niterói.

A queima de fogos acontecerá nos bairros do Barreto; Vila Ipiranga/Fonseca/Engenhoca (Escola Municipal Marilza Medina); Caramujo (Parque Esportivo e Social); Santa Rosa (Monumento de Nossa Senhora Auxiliadora); Ingá (Macaquinho/Morro do Palácio); Morro do Cavalão (Reservatório); Jurujuba (Forte do Pico); Pendotiba (Reservatório); Camboinhas (Caixa d’Água) e Piratininga (Morro da Peça).

O secretário de Ordem Pública, Paulo Henrique de Moraes, disse que “este ano, temos um diferencial: a prefeitura está tendo todos os cuidados dentro do novo normal. Vamos levar os fogos até os bairros para estimular que as pessoas façam pequenas comemorações em suas casas ou na vizinhança. Os fogos estarão em pontos de elevação. Nossa principal orientação é: celebre em sua casa”, explicou.

Orla de Icaraí

Tradicionalmente fechada ao trânsito, este ano, a Praia de Icaraí contará com um fluxo normal de veículos. A população deve ficar atenta às mudanças de horários de estacionamento nas vias. Para quem for se deslocar, a prefeitura recomenda a utilização de transporte público. A defesa civil do município montou um esquema especial para atendimento de emergências.

Os agentes públicos terão apoio do Centro Integrado de Segurança Pública, que conta com 522 câmeras monitorando a cidade 24 horas. Agentes de todos os órgãos públicos estarão no local para maior acompanhamento e para ampliar a possibilidade de ações rápidas caso seja necessário. Uma base de apoio operacional será montada na Praça Getúlio Vargas, em Icaraí, para apoiar os órgãos públicos.