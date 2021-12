Comando do 7° BPM apresenta nova Comandante de Tenente Portela ao efetivo

Na quarta-feira (29/12) o Comandante do 7° BPM, Major Munari reuniu-se com o efetivo do 3° Pelotão, na sede em Tenente Portela para apresentação da Tenente Ângela e do Sargento Roger ao efetivo.

Ambos concluíram os cursos de formação nesse mês e serão os responsáveis pelos municípios de Tenente Portela, Vista Gaúcha, Derrubadas, Miraguaí e Barra do Guarita.

Na oportunidade foram tratados assuntos ligados à segurança pública.

O Comando do 7° BPM deseja boas vindas e sucesso aos novos integrantes na suas missões.

