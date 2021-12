RS não tem Avisos nem Alertas na última semana de 2021

A semana final de 2021 confirma a tendência das últimas quatro: é a quinta consecutiva sem Avisos ou Alertas para as 21 regiões Covid do Rio Grande do Sul.

Excepcionalmente nesta semana, não houve reunião do Gabinete de Crise na quarta-feira (29/12). Ainda assim, as equipes técnicas analisaram os dados de monitoramento e deliberaram por não emitir Alertas ou Avisos.

Os bons indicadores da pandemia são resultado do avanço da imunização e da estabilização do quadro do coronavírus no RS.

Devido ao feriado de Ano-Novo, os dados da Covid-19 referentes a 1° e 2 de janeiro serão atualizados no dia 3.