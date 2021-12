Estado oficializa a promoção de mais 1.239 operadores da segurança pública

Em ato publicado em edição extraordinária do Diário Oficial do Estado nesta quarta-feira (29/12), o governo promoveu 1.239 servidores da Brigada Militar (BM), da Polícia Civil (PC), do Corpo de Bombeiros Militar (CBMRS) e do Instituto-Geral de Perícias (IGP). Os operadores de segurança promovidos nesta publicação, somados aos 923 brigadianos e bombeiros que concluíram os cursos de habilitação das instituições em dezembro e tiveram suas promoções assinadas no ato de suas formaturas, totalizam 2.162 servidores que avançaram nas carreiras em dezembro.



Essas novas promoções são resultado das reformas estruturantes promovidas pelo atual governo, que também permitiram ao Estado colocar os salários em dia, antecipar o pagamento do 13° salário e retomar a capacidade de investimento. Só para a segurança pública, o programa Avançar anunciou investimento total de R$ 280,3 milhões, duas vezes o que havia sido aplicado na área nos últimos 13 anos.

As promoções ocorreram pelas modalidades de antiguidade e merecimento, que levam em conta a classificação dos servidores em critérios internos relacionados à atividade deles em cada instituição.

Entre os militares, foram promovidos 169 novos primeiros-sargentos, dois majores, 25 tenentes-coronéis e 11 coronéis na BM, além de 246 primeiros sargentos no CBMRS. Eles se somam aos 706 brigadianos e 119 bombeiros alçados ao cargo de segundo-sargento e aos 73 policiais militares e 25 bombeiros que chegaram ao cargo de tenente, o topo da carreira de nível médio das corporações.

Na PC, foram promovidos 30 delegados e 507 inspetores e escrivães no ato publicado nesta quarta-feira. Na perícia gaúcha, foram promovidos 249 servidores do IGP.

O avanço nas carreiras também promove a valorização e a qualificação do trabalho dos operadores de segurança, uma das premissas do Programa Transversal e Estruturante de Segurança Pública – RS Seguro.





Promoções realizadas pelo governo em dezembro

BRIGADA MILITAR



• Segundo-sargento: 706 (Curso Técnico em Segurança Pública)

• Tenente: 73 (Curso Básico de Administração)

• Primeiro-sargento: 169

• Major: 2

• Tenente-coronel: 25

• Coronel: 11



Total: 983





CORPO DE BOMBEIROS MILITAR



• Segundo-sargento: 119 (Curso Técnico em Segurança Pública)

• Tenente: 25 (Curso Básico de Administração)

• Primeiro-sargento: 246



Total: 390



POLÍCIA CIVIL



• Delegados: 30

• Agentes: 507



Total: 537

IGP



• 249 servidores

TOTAL GERAL: 2.159