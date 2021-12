Presidente do Legislativo de Coronel Bicaco destaca a entrega de cestas natalinas às famílias carentes

Utilizando seu espaço no grande expediente da sessão ordinária da segunda-feira (20/12), o vereador Itamar Sartori (PP) – que preside o Poder Legislativo – ressaltou a distribuição de cestas natalinas para crianças carentes por parte da Igreja Assembleia de Deus, da Administração Municipal e das Mulheres Progressistas, juntamente com torcedores do Grêmio.

— Muitas famílias, depois dessa pandemia, ficaram sem condições de comprar presentes ou doces para seus filhos. Parabéns para essas entidades e instituições que se organizaram e fizeram a distribuição de cestas de Natal — ponderou o progressista.

— Essas cestas levam alegria para adultos e crianças — finalizou Itamar Sartori.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.