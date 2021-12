Progressista enfatizou ação que arrecadou alimentos para o hospital de Coronel Bicaco

Em seu espaço no grande expediente da sessão ordinária do dia 20 de dezembro, o vereador Antônio Martins (PP) enfatizou a realização da primeira edição da ‘Cavalgada do Bem’, que arrecadou alimentos não perecíveis para o Hospital Santo Antônio de Pádua, de Coronel Bicaco.

A ação solidária aconteceu na tarde do dia 15 deste mês, quando um grupo de cavalarianos partiu do CTG Tropeiros de Campo Santo e percorreu a Avenida Presidente Vargas e outras ruas, coletando cestas básicas e produtos doados por moradores, estabelecimentos comerciais e entidades.

Ao todo, foram arrecadados quase 310 quilos de alimentos, entre feijão, farinhas, sal, açúcar, leite, óleo de soja e outros. A entrega dos donativos ocorreu em frente ao hospital.

Na sua manifestação, o edil ainda parabenizou o ex-patrão Inácio Leidemer pelo trabalho desenvolvido à frente do CTG Tropeiros de Campo Santo, e desejou boa gestão para Alberi Fagundes, que recentemente assumiu o comando da patronagem.

