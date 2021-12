Quase 90% dos municípios usam 1% do FPM para pagar o 13º salário dos servidores

Cerca de 87,7%, ou 3.827, das prefeituras afirmam que o adicional de 1% do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) foi essencial para o pagamento do 13º salário dos servidores este ano. A informação foi levantada pela pesquisa ‘O pagamento do 13º salário pelos municípios brasileiros em 2021’ realizada pela Confederação Nacional de Municípios (CNM), que ouviu 78,3% (4.362) das prefeituras. A CNM destaca que o pagamento do 13º salário injeta por volta de R$ 27,7 bilhões na economia.

Segundo a pesquisa, 90% (3.924) dos municípios participantes conseguiram realizar os pagamentos dos servidores conforme o cronograma, mas, 6,2% (269) afirmaram que pode haver atraso no pagamento. Em 52,4% das prefeituras o pagamento do 13º salário foi efetuado de forma parcelada. Ainda de acordo com o levantamento, 98% (4.274) disseram que o pagamento dos funcionários municipais está sendo realizado em dia.

Com relação ao pagamento de fornecedores, dos 4.362 municípios que participaram da pesquisa, 939 (21,5%) informaram que estão com pendências, enquanto 3.319 (76,1%) estão com essa obrigação em dia. Dos 21,5% com atraso no repasse para fornecedores, 66,8% têm atraso de um a três meses; 9,7% de quatro a seis meses; 2,7% de 10 a 12 meses e 15,9% possuem atrasos acima de 12 meses. Apenas 4,9% não responderam ao questionamento.

A pesquisa questionou os gestores sobre a capacidade de fechar as contas do presente ano, 3.860 (88,5%) responderam que conseguirão, enquanto 348 (8%) afirmaram não ser possível encerrar as contas no azul em 2021.

