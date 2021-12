Informativo da Câmara de Vereadores de Coronel Bicaco/RS

Síntese da 38ª sessão ordinária realizada no dia 20 de dezembro de 2021

Aos vinte dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, foi realizada neste Legislativo Municipal, a 45ª sessão, 38ª ordinária.

Presentes os vereadores: Antônio Olgi Martins (PP), Elson Bueno Martins (PDT), Florisbal Scherer (PDT), Itamar Sartori (PP), Leandro Rodrigues Briato (PP), Loredi Adriel Saquet (PP), Lucas Santos da Cruz (PDT), Luiz Flávio Rangel (PP) e Paulo Gilberto Hermel (PDT). Na presidência, o vereador Itamar Sartori.

Após lida, a ata da sessão anterior foi posta à apreciação do plenário e aprovada por unanimidade.

Postas em votação, as matérias constantes na ordem do dia foram aprovadas por unanimidade:

- Proposição nº 108/2021, do vereador Leandro Briato, solicitando calçamento na Rua Paulino Diniz, na saída de acesso ao município de Redentora.

- Projeto de Lei nº 094/2021 (15/12/2021), do Executivo, que autoriza o Poder Executivo a repassar recursos financeiros à Associação Hospitalar Santo Antônio de Pádua de Coronel Bicaco para custeio de plantões médicos, despesas mensais e décimo terceiro salário dos funcionários (R$ 169.560,00).

- Pedido de Providência, do vereador Paulo Hermel, requerendo placa de identificação da escola municipal Rosalina Diniz de Souza, bem como placa indicatória de ônibus para embarque e desembarque de alunos.

Nada mais a tratar, foi encerrada a sessão.

Você pode ouvir as sessões ao vivo acessando o site da Câmara Municipal de Vereadores.

Secretaria da Câmara Municipal aos 21 de dezembro de 2021.

Carina Laís Ribeiro de Oliveira – Agente Legislativo

