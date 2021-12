Última semana para pagar IPVA com desconto máximo: benefício vai até dia 30

Pagar o IPVA 2022 antecipado até o dia 30 de dezembro pode gerar ainda mais economia no bolso dos proprietários de veículos do Rio Grande do Sul. Isso porque há um desconto de 10% e não incorrerá na variação da UPF/RS (que pelos índices inflacionários também deve ficar em 10%), gerando redução potencial de 20%.

O desconto pode ser ainda maior para os contribuintes com direito aos benefícios de Bom Motorista, podendo chegar a uma redução de até 15%, e Bom Cidadão, desconto de até 5%. Se o proprietário de veículo tiver direito a todos os descontos máximos, a redução pode ser de até 34,63% sobre o valor total do IPVA.

Caso opte pelo parcelamento em seis vezes, outra novidade do IPVA 2022, o valor será dividido em parcelas sem juros, e pode ainda contar com os descontos do Bom Motorista e do Bom Cidadão. As parcelas que vencem em janeiro, fevereiro e março terão descontos de 10%, 6% e 3% respectivamente

O tributo pode ser quitado em agências de banco conveniados, via home banking (internet) dos bancos Banrisul, Sicredi e Banco do Brasil, além do Pix, novidade adotada neste ano.

A taxa de licenciamento e multas podem ser pagos separadamente do IPVA, sendo que o proprietário deve estar atento às datas de vencimento de cada uma das obrigações. Para quitar o IPVA, o proprietário deverá apresentar o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) ou a placa e o Renavam do veículo.

Consultas de valores

Os dados relativos ao veículo como valor do IPVA, multa e pendências podem ser acessados no sitewww.ipva.rs.gov.brou por meio do aplicativo do tributo (IPVA RS) disponível gratuitamente para dispositivos móveis nas lojas App Store e Google Play.

• Quem paga IPVA

Todos os proprietários de veículos automotores fabricados a partir do ano 2003, exceto os isentos em lei.

• Como pagar

Para quitar o imposto, o proprietário deverá apresentar o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV). Junto com o IPVA, é possível pagar taxa de licenciamento e multas de trânsito, se houver.

• Onde pagar

Banrisul, Sicredi e Banco do Brasil (somente para clientes). Opção de Pix disponível.

Foto: Reprodução/Secom Rio Grande do Sul

ALÍQUOTAS DO IPVA

3% - automóveis e camionetas

2% - motocicletas

1% - caminhões, ônibus, micro-ônibus e automóveis e camionetas para locação.

FROTA

Total do Estado 2021: 7.262.038

Pagante de IPVA: 53,9%

Isenta de IPVA: 46,1%