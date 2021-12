Inscrições para concurso público da SPGG são prorrogadas até 4 de janeiro

Foram prorrogadas até 4 de janeiro de 2022 as inscrições para o concurso público aberto pela Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG) do Estado no dia 26 de novembro. As 656 vagas, todas para cargos que exigem formação em ensino superior, estão divididas em seis editais.

Os documentos contemplam as seguintes áreas:

• Gestão e Políticas Públicas;

• Infraestrutura;

• Tecnologia da Informação;

• Recursos Naturais, Agricultura e Pecuária;

• Saúde Ocupacional e Perícia Médica;

• Assuntos Culturais e Educacionais.

Com taxa de R$ 211,22, as inscrições para uma das 55 funções diferentes devem ser feitas pelo site daFundatec, organizadora do concurso. Há 84 vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCD) e 103 para pessoa negra ou parda (PNP).

Para carga horária de 40 horas semanais, a remuneração é de R$ 3.370,02 + R$ 1.462,36 (gratificação de estímulo técnico), podendo ser acrescida de outras gratificações conforme o local de exercício/atividade, com possibilidade de remuneração total de até R$ 7.407,65.

A estimativa é de que a seleção seja realizada dia 13 de fevereiro de 2022, em Porto Alegre, incluindo duas provas: redação e uma teórico-objetiva, com total de 60 questões divididas em Língua Portuguesa (10), Raciocínio Lógico e Matemático (6), Legislação (14) e Conhecimentos Específicos (30). Após a homologação, o concurso terá validade de dois anos, prorrogáveis por mais dois. A chamada dos aprovados será conforme as necessidades do governo estadual.

Cargos (vagas):

- Analista Administrador (40)

- Analista Arquivista (12)

- Analista Assistente Social (38)

- Analista Bibliotecário (26)

- Analista Contador (26)

- Analista de Gestão Pública (34)

- Analista Economista (30)

- Analista Estatístico (10)

- Analista Jurídico (60)

- Analista Sociólogo (2)

- Jornalista (22)

- Psicólogo (34)

- Analista Arquiteto (89)

- Analista Engenheiro - Engenharia de Agrimensura (4)

- Analista Engenheiro - Engenharia Ambiental (2)

- Analista Engenheiro - Engenharia Civil (29)

- Analista Engenheiro - Engenharia de Produção (2)

- Analista Engenheiro - Engenharia de Minas (1)

- Analista Engenheiro - Engenharia do Trabalho (5)

- Analista Engenheiro - Engenharia Elétrica (15)

- Analista Engenheiro - Engenharia Mecânica (5)

- Analista Engenheiro - Engenharia Rodoviária (1)

- Analista de Sistemas (12)

- Analista Agropecuário e Florestal - Engenheiro Agrônomo (8)

- Analista Agropecuário e Florestal - Engenheiro Florestal (1)

- Analista Agropecuário e Florestal - Médico Veterinário (22)

- Analista Agropecuário e Florestal – Zootecnista (1)

- Analista Ambiental – Biologia (2)

- Analista Ambiental - Engenharia Agronômica (2)

- Analista Ambiental - Engenharia Florestal (1)

- Analista Ambiental – Geologia (1)

- Analista Ambiental - Gestão Ambiental (1)

- Analista Ambiental - Medicina-veterinária (1)

- Analista Biólogo (1)

- Analista Geógrafo (3)

- Fiscal Estadual Agropecuário - Engenheiro Agrônomo (15)

- Fiscal Estadual Agropecuário - Médico Veterinário (16)

- Médico (Cardiologia) (4)

- Médico (Clínica-geral) (10)

- Médico (Ginecologia) (1)

- Médico (Medicina do Trabalho) (7)

- Médico (Neurologia) (2)

- Médico (Oftalmorrinolaringologista) (1)

- Médico (Oncologia) (1)

- Médico (Ortopedia) (2)

- Médico (Pediatria) (1)

- Médico (Saúde Pública) (1)

- Médico de Perícia e Análise (Clínica-geral) (2)

- Médico de Perícia e Análise (Pesquisa de Laboratório) (1)

- Médico de Perícia e Análise (Psiquiatria) (12)

- Analista em Assuntos Culturais – Antropologia (6)

- Analista em Assuntos Culturais – Arqueologia (3)

- Analista em Assuntos Culturais – Artes (16)

- Analista em Educação (6)

- Historiógrafo (6)