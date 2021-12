Compra de aeronave para policiamento aéreo está entre as licitações da semana de Ano-novo

A aquisição de um avião monomotor para a Brigada Militar (BM), a ser usado para policiamento aéreo, é um dos destaques nas licitações previstas para a semana de 27 a 30 de dezembro pela Subsecretaria Central de Licitações do Estado (Celic), vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG). O Pregão Eletrônico para o certame está agendado para quarta-feira (29/12), às 14h.

Além do pedido da BM, também estão previstas outras três licitações no período: contratação de licenças de uso de software para a SPGG, a reforma do prédio do Centro de Convivência e Profissionalização da Fundação de Atendimento Socioeducativo (Fase) e a obra de instalação de um grupo gerador elétrico de emergência, solicitação da Secretaria da Saúde.