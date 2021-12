São Paulo fecha com o goleiro Jandrei

O São Paulo anunciou nesta sexta-feira (24) o acerto com o goleiro Jandrei, que estava no Santos. O jogador de 28 anos firmou, com o Tricolor, um contrato até o dia 31 de dezembro de 2023.

?????? Bem-vindo, Jandrei!



O São Paulo acertou a contratação do goleiro, que assinou contrato até 2??0??2??3??.



Saiba mais > https://t.co/hWmZEgQYuK#VamosSãoPaulo ???????? pic.twitter.com/OxxvwrK86Q — São Paulo FC (@SaoPauloFC) December 24, 2021

Jandrei é a segunda contratação para a próxima temporada do time do Morumbi, que já havia acertado com o lateral-direito Rafinha, que estava no Grêmio. Os dois jogadores se apresentam ao técnico Rogério Ceni em janeiro de 2022, após o período de festas do final do ano.

Renan no Dragão

Outra equipe a anunciar um novo goleiro para a próxima temporada foi o Atlético-GO. O Dragão fechou com Renan, que estava no Ludogorets (Bulgária), e que foi revelado pelo Botafogo.

PAREDÃO CHEGANDO! É DO DRAGÃO! O Atlético Goianiense acertou a contratação do goleiro Renan (32 anos). O atleta foi revelado pelo Botafogo e, por último, atuou por cinco temporadas no Ludogorets, principal clube da Bulgária. Seja bem-vindo, Renan! ???????????????? #DRAGÃO #ReforçoNoDragão pic.twitter.com/SgH4oBSHcK — Atlético Goianiense (@ACGOficial) December 24, 2021

Em uma postagem ns redes sociais do Atlético-GO, o goleiro de 32 anoa afirmou: “Quero dizer que estou muito feliz e motivado com esta oportunidade da minha carreira. Que seja um ano de 2022 cheio de vitórias e de conquistas para todos nós”.