Consulta Popular: Sinalização turística é a demanda eleita no Corede Celeiro

Demanda eleita no Corede Celeiro dá maior destaque para o Salto do Yucumã (Foto: Diones Roberto Becker)

Sinalização turística nos 21 municípios com padronização da sinalização indicativa dos pontos turísticos, com ênfase ao ecoturismo, turismo rural e religioso, com maior destaque ao Salto do Yucumã. Essa foi a demanda eleita no âmbito do Corede Celeiro na Consulta Popular 2021.

De acordo com a Secretaria Estadual de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), a votação neste ano registrou 112.496 participações através do aplicativo COLAB.

Realizado pela primeira vez em uma plataforma digital, o processo recebeu, na primeira etapa, cerca de mil ideias enviadas. As propostas foram selecionadas e, com base em critérios técnicos como viabilidade de execução, orçamento e competência, foram submetidas à apreciação dos cidadãos com direcionamento automático para a cédula de cada um dos 28 Conselhos Regionais de Desenvolvimento (COREDES) correspondente.

Neste ano, foram disponibilizados R$ 30 milhões distribuídos conforme critérios como população da região e Índice de Desenvolvimento Socioeconômico.

O titular da SPGG, Claudio Gastal, afirmou que o novo formato da Consulta Popular teve um resultado positivo. — A consulta foi transformada, gerando uma série de etapas novas totalmente digitais, facilitando a participação da população com ideias e sugestões, criando uma forma colaborativa de interação com os cidadãos — destacou o secretário.

