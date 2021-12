Programa monitora presença da ferrugem asiática na soja do RS

A Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (SEAPDR) iniciou as atividades do programa ‘Monitora Ferrugem RS’, que acompanha a ferrugem asiática da soja na safra 2021/2022. Equipes da Emater-Ascar foram a campo para coleta de material para análise e detecção da presença do fungo Phakopsora pachyrhizi, que causa a doença.

Segundo a pesquisadora do Departamento de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária (DDPA), Andréia Mara Rotta de Oliveira, para esta safra o monitoramento está ocorrendo em 44 municípios das regiões produtoras, utilizando, para isso, 46 coletores de esporos do patógeno, instalados nas lavouras de soja. — Esse material nos permite detectar a presença do fungo precocemente, possibilitando que os produtores façam uma aplicação mais criteriosa dos fungicidas, evitando aplicações antecipadas, calendarizadas ou tardias — explica a pesquisadora.

Andréia Mara Rotta de Oliveira esclarece ainda que o programa também analisa as condições meteorológicas que predispõem a ocorrência da doença durante todo o ciclo da cultura. — Esse serviço é feito por meio do Sistema de Monitoramento e Alertas Agroclimáticos (SIMAGRO-RS), que fornece mapas para os produtores se orientarem — diz a pesquisadora.

O ‘Monitora Ferrugem’ iniciou em 2019 e tem a finalidade de gerar um prognóstico de risco da ocorrência da ferrugem asiática. — Assim, os produtores das diferentes regiões do Rio Grande do Sul podem utilizar as informações disponíveis na tomada de decisão em relação à adoção do controle químico — salienta a pesquisadora. — O programa é conduzido pela SEAPDR e Emater-Ascar e tem o apoio de diversas instituições de ensino e pesquisa do Estado, que nos auxiliam nas análises das lâminas que detectam a presença de esporos no campo — complementa Andréia Mara Rotta de Oliveira.

