Grêmio deve exercer opção de compra de goleiro natural de Três Passos

O Grêmio informou ao Três Passos Atlético Clube (TAC) que exercerá a opção de compra do goleiro Felipe Mateus Scheibig. O garoto de 21 anos de idade tem sido o terceiro reserva do time principal e foi titular da equipe de transição na conquista do Brasileirão de Aspirantes.

O goleiro tem contrato com o TAC até 2022 e está emprestado ao Grêmio até 31 de dezembro deste ano. O valor da opção de compra é de cerca de R$ 300 mil. O tricolor ficará com 50% dos direitos do atleta. A outra metade será do Três Passos e o novo vínculo irá até o final de 2024.

Felipe Mateus Scheibig é natural de Três Passos e vai completar 22 anos em março. Começou sua trajetória no Grêmio em 2019, passando pelas categorias sub 19, sub 20 e no time de transição (antigo sub 23 e atual sub 21).

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.