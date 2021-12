Sicredi Raízes realiza o pagamento de juros ao Capital Social

A Sicredi Raízes RS/SC/MG realizou o pagamento de juros sobre o capital social de seus mais de 60 mil associados. Um montante de aproximadamente R$ 3,3 milhões foi pago proporcionalmente na Conta Capital de acordo com o capital investido de cada um.

Segundo o presidente da Sicredi Raízes, Vitor Augusto Rizzardi, o Capital Social é um dos grandes diferenciais das cooperativas, sendo um dos principais formadores do patrimônio que serve como uma alavancagem para as operações de crédito, gerando solidez e desenvolvimento.

Para consultar os recebimentos de juros ao capital, você pode verificar o extrato de sua conta capital. Isso pode ser feito via aplicativo do Sicredi, Internet Banking ou se preferir, diretamente com o gerente da sua conta, ou através do WhatsApp (51) 3358 4770.

Sobre o Sicredi:

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de cinco milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio.

Com presença nacional, o Sicredi está em 25 estados* e no Distrito Federal, com mais de 2.000 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros.

*Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

