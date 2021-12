Com o apoio da comunidade, Brigada Militar de Palmeira das Missões realiza ação social de natal

Na tarde do dia 22/12/2021 policiais militares do 39º BPM, realizaram ação social de natal, distribuindo 519 presentes, incluindo brinquedos, doces e chocolates. Os bairros contemplados foram: Esquina São Bento, Seis de Maio, Vista Alegre, Portela, Vila Batista, Passo D’Areia, César, Maragatinho, dentre outras.

A ação foi dos Policiais Militares do 39º BPM (Estado Maior, 1ª Cia e Força Tática), que se mobilizaram e passaram a arrecadar junto da população, empresas, lojas, supermercados, donativos para que as crianças fossem presenteadas.

Também, 10 cestas básicas foram distribuídas aos recicladores e idosos na tarde de 23/12/2021.

Queremos agradecer aos colaboradores que ajudaram para que a ação fosse um sucesso: Efetivo de Militares do 39ºBPM, Supermercado PegPag, Center Shop, Minipreço, Atacadão do Real, Rede Polo, Supermercado Tradição, Hiper Fácil Atacarejo, Supermercado Batisti, Funcionários da Cotrisal, Produtos da Terra (Novo Barreiro), Lojão Utilar, Lotérica Mega da Sorte, Agropecuária Fuks e Cabanha Liberdade, Lojas Deltasul, Pastor Agnaldo Lima (Igreja Petencostal Jesus A Oliveira Verdadeira), JVJ Construtora e Incorporadora, Petit Doces, Rudah, Posto da Figueira, Top 10 Barato Mania, Serralheria Damiani e Ghelen, Loja Eduana Confecções e colaboradores anônimos.

Parabenizamos toda equipe e a população de nosso município que estão sempre engajadas a fazer o bem e trazer alegria e esperança a comunidade palmeirense

