Veículo amanhece queimado próximo ao trevo de acesso à Sede Nova, na BR-468

Um veículo amanheceu queimado na manhã desta sexta-feira, 24, no trecho da rodovia entre Campo Novo e Bom Progresso (BR-468).

O fato teria ocorrido na noite anterior, próximo ao trevo de acesso à Sede Nova, do silo da empresa Três Tentos.

Ao menos até as 9 horas, o carro ainda não identificado permanecia no local.

