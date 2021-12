ConecteSUS volta a funcionar e já exibe certificado de vacinação

Na noite desta quinta-feira (23/12), após 13 dias, o Ministério da Saúde informou que o funcionamento do aplicativo ConecteSUS foi restabelecido. Os dados da vacinação contra a covid-19 estavam fora do ar desde o dia 10 de dezembro, após o primeiro ataque hacker que atingiu os sistemas da pasta.

O principal uso do aplicativo, para muitos usuários, é a emissão do certificado de vacinação contra a covid-19. Na ferramenta é possível, após login, conferir quando e quais vacinas o usuário recebeu e emitir em PDF essa certificação, pedida em muitos lugares, como restaurantes e espaços de eventos.

Em mensagem publicada no Twitter, o Ministério da Saúde enfatizou que a emissão do Certificado Nacional de Vacinação Covid-19 pode apresentar instabilidade nas primeiras horas, em razão do volume dos acessos.

Na manhã desta quinta-feira, o Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI) também voltou a funcionar. É lá que Estados, municípios e Distrito Federal registram digitalmente a aplicação das vacinas nos postos de saúde. Até então, os profissionais da saúde estavam registrando as doses aplicadas somente em papel. A ferramenta também estava fora do ar desde a sequência de ataques hackers que atingiu o Ministério da Saúde.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.