Concluída a recuperação asfáltica na ERS 591 em Frederico Westphalen

Uma das principais rodovias do Médio Alto Uruguai está com as condições de tráfego renovadas. O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER) concluiu a recuperação da ERS 591 entre Frederico Westphalen e o distrito de Castelinho.

Para executar as melhorias no pavimento e na sinalização do trecho de 13,39 quilômetros, foram destinados mais de R$ 3 milhões oriundos do Tesouro do Estado. O investimento integra o Plano de Obras do programa Avançar.

De acordo com o secretário estadual de Logística e Transportes, Juvir Costella, a conclusão dos trabalhos beneficia principalmente o turismo da região, que é conhecida internacionalmente pela produção de pedras preciosas.

— Além de garantir um trânsito mais ágil e seguro, também estamos dando um passo importante para o fortalecimento dessa rota turística que engloba Ametista do Sul, Frederico Westphalen e municípios vizinhos — destaca o secretário. — Vistoriamos o começo dessa obra e acompanhamos a sua evolução para garantir que as condições da ERS 591 proporcionem mais conforto e segurança a moradores e visitantes — complementa Juvir Costella.

Desde o começo de 2021, o investimento do Estado em obras de pavimentação e recuperação de rodovias da Região do Médio Alto Uruguai já ultrapassa R$ 20 milhões.

Entre as próximas obras a serem iniciadas ainda em dezembro, estão melhorias na ERS 150. Serão 28 quilômetros de asfalto e sinalização revitalizados na ligação entre Frederico Westphalen, Caiçara e Vicente Dutra.

