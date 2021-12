Em Lajeado, Leite inaugura primeira central de atendimento Tudo Fácil no interior

“Queremos o cidadão no centro da ação do governo, e tem que ser tudo fácil para o cidadão", disse Leite - Foto: Felipe Dalla Valle / Palácio Piratini

A primeira unidade do Tudo Fácil fora da capital foi inaugurada na manhã desta quinta-feira (23/12) pelo governador Eduardo Leite. Localizada no Shopping Lajeado, na cidade homônima, a unidade é uma das iniciativas da atual gestão para ampliar a oferta de serviços para todo o Estado por meio de um atendimento integrado, presencial e digital, mais simples e ágil.

No local, os usuários poderão acessar cerca de 90 serviços presenciais e mais de 300 serviços digitais (ofertados pelo rs.gov.br) por meio dos terminais de autoatendimento. A unidade poderá atender cerca de 250 mil moradores das regiões do Vale do Taquari e Vale do Rio Pardo.

“Queremos o cidadão no centro da ação do governo, e tem que ser tudo fácil para o cidadão. E o governo e os servidores precisam se desdobrar para que isso aconteça, repensar os serviços do governo de forma a facilitar. E estamos atuando fortemente na digitalização dos serviços, somos líderes nacionais, com 80% dos nossos serviços já oferecidos em plataforma digitais. Sabemos, claro, que nem todas as pessoas se sentem seguras para fazer os processos de forma virtual sozinhas, e por isso expandimos o serviço do Tudo Fácil, para orientar e informar a população”, disse o governador.

Os cidadãos poderão fazer no local documentos como primeira via da carteira de identidade e CPF, acessar os serviços do DetranRS, Corsan, FGTAS, INSS, IPE Saúde, IPE Prev, RGE (fornecedora de eletricidade na região), serviços municipais e ainda ter a facilidade de realizar o pagamento das taxas dos serviços pelo correspondente bancário do Banrisul.

"Utilizamos a estratégia de buscar parceiros na iniciativa privada para ampliar o atendimento para o interior", disse Gastal - Foto: Felipe Dalla Valle / Palácio Piratini

No total, 44 postos de trabalho, que contemplam 88 profissionais, foram abertos para o atendimento na unidade. Todos os profissionais são terceirizados, contratados pelo Estado. Além deles, foram selecionados dois servidores estaduais, por meio do Qualifica RS, para atuarem na gerência do Tudo Fácil Lajeado.

“O RS foi o primeiro Estado do país a ter uma central de serviços. Mas, depois de 23 anos de criação do Tudo Fácil, só tínhamos três unidades na capital, e o cidadão não fica só em Porto Alegre. Nessa gestão, utilizamos a estratégia de buscar parceiros na iniciativa privada para ampliar o atendimento do serviço para o interior do Estado”, disse o secretário de Planejamento, Governança e Gestão, Claudio Gastal.

A loja estará aberta a partir desta quinta (23) com a chamada Operação Assistida, na qual serão prestados atendimentos internos aos funcionários do shopping com o objetivo de alinhar o modelo de atendimento. A abertura para o público em geral será em 10 de janeiro de 2022.

A abertura para o público será em 10 de janeiro de 2022 - Foto: Felipe Dalla Valle / Palácio Piratini

Dentro do projeto do governo para expandir os serviços do Tudo Fácil para o interior do RS, já foram assinados contratos de comodato com os shoppings de Passo Fundo e Rio Grande. A previsão de abertura das lojas é março de 2022. A Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão segue em tratativas para abrir, no primeiro semestre de 2022, novas unidades em centros comerciais de grande movimentação localizados nas cidades de Caxias do Sul e Santa Cruz do Sul.

O evento também contou com a presença dos secretários Edson Brum (Desenvolvimento Econômico) e Mauro Hauschild (Justica e Sistemas Penal e Socioeducativo), do prefeito de Lajeado, Marcelo Caumo, do superintendente do Shopping Lajeado, Rubens Simonsen, e de deputados estaduais e federais e autoridades locais.