Loja Mix Store sorteia prêmios do quinto aniversário

A Loja Mix Store, neste mês de dezembro, completou cinco anos em Tenente Portela. Para celebrar a data, foram sorteados prêmios para os clientes que efetuaram compras na loja situada na Rua Arthur Ambros, no centro da cidade.

A ganhadora do kit chimarrão (composto por cuia personalizada, garrafa térmica, bomba em inox, mateira e pote para erva-mate.) foi Patrícia de Moura, residente em Tenente Portela. Já o copo de tererê saiu para Cristiane Gebauer, de Horizontina.

A Loja Mix Store está participando da campanha ‘Natal Encantado’, promovida pela Associação Comercial e Industrial (ACI). O sorteio derradeiro acontecerá no dia 23 de dezembro. Ao todo, serão distribuídos R$ 15 mil em prêmios.

A Loja Mix Store é especializada em produtos e acessórios para a customização de cuias, chinelos e outros objetos. Encomendas podem ser feitas pelos telefones (55) 99960 8343 ou 99997 1553, ambos com WhatsApp.

