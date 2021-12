RS reduz para quatro meses o intervalo para dose de reforço da vacina contra Covid-19

A Secretaria Estadual da Saúde (SES-RS) autorizou na segunda-feira (20/12), a redução do intervalo de cinco para quatro meses na aplicação da dose de reforço da vacina contra o novo coronavírus na população acima de 18 anos de idade.

A decisão foi pactuada pelos integrantes da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) e segue norma técnica do Ministério da Saúde. A decisão vale para toda a população a partir de 18 anos de idade e que já completou o esquema vacinal com duas doses.

Segundo o Ministério da Saúde, preferencialmente, deve ser usada a vacina da Pfizer. Para quem recebeu a dose única da Janssen, o reforço deve ser feito depois de dois meses, com a mesma vacina.

A imunização foi antecipada para fortalecer a resposta imune da população diante do avanço da variante ômicron do coronavírus.

A aplicação da quarta dose para imunocomprometidos, indicada pelo Ministério da Saúde na nota técnica, a análise deverá ser realizada na próxima reunião da CIB.

