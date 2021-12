Frederico Westphalen decreta situação de emergência devido à estiagem

Foi assinada nesta sexta feira 17/12 pelo prefeito de Frederico Westphalen, José Alberto Panosso, o decreto nº 122/2021, que declara situação de emergência no município. A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec) emitiu parecer favorável ao Decreto.

Para assinar o decreto foram considerados vários fatores pelo prefeito. Foi realizado um levantamento em comunidades e propriedades rurais, açudes, poços artesianos e bebedouros tiveram o nível da água drasticamente reduzido e outros até secaram, acarretando escassez de água para animais a também para o consumo humano.

De acordo com as secretarias de Obras, Viação e Serviços Urbanos e Agricultura esta sendo levando cerca de 900 mil litros de água por mês em cerca de 110 cargas para aproximadamente 300 famílias das linhas Barra do Braga, Dal Canton, Barra Grande, Brondani, São José, Perau, Alto Castelinho, Cadoná, Iraí e Ponte do Pardo, além do distrito de Osvaldo Cruz.

Conforme a Emater/RS-Ascar, de acordo com dados Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), nos últimos oito meses, a precipitação foi de 723 milímetros de chuva, uma média de 90 milímetros por mês, muito abaixo da média histórica para o município.

As perdas financeiras por causa da estiagem em Frederico Westphalen segundo Emater/RS-Ascar são de aproximadamente R$ 27,82 milhões somando a bovinocultura de leite, feijão, soja e milho.