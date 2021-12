O Natal da Família Carente, Elton e a família de Samuel

Hoje ocorreu um episódio emocionante relacionado a nossa campanha de Natal. Samuel, pai de 9 crianças, Marta, Leidi, Pedro, Bianca, Ketlin, Victor, Ana Klara, Maria, Natacha e Esmael que moram no interior, no Burro Magro, passam por várias dificuldades, enfrentam problemas de saúde na família. Samuel havia acabado de sair da Rádio onde tinha vindo buscar os presentes de seus filhos, entre eles um rancho e um ano de cesta básica oferecido por Elton Luis dos Santos popular Gula.

Por acaso, Gula, o doador estava se deslocando até a rádio para se informar sobre a entrega da doação, e no caminho antes de chegar na rádio avistou um senhor com alguns pacotes de presente e coincidentemente viu seu nome escrito em um papel colado em um desses presentes e logo se deu conta que se tratava da família que iria ajudar, conversou com aquele senhor que era Samuel, sem saber certo se era o pai das 9 crianças, pedindo sobre seus filhos, onde morava e aí soube que era o pai das 9 crianças que iria ajudar, se apresentou como o doador da família.

Depois dessa conversa, Elton com um coração gigante além de cestas básicas por um ano doou também muitos doces para a família, vai visitá-los para conhecer os pequenos e vai também auxiliá-los com assistência para uma das crianças que tem sérios problemas nos pezinhos e terá que passar por cirurgias.

Elton nos mostra que anjos existem, disfarçados de seres humanos como ele, que já está ajudando essa família e tornando o Natal de Samuel, sua esposa e seus 9 filhos, Marta, Leidi, Pedro, Bianca, Ketlin, Victor, Ana Klara, Maria, Natacha e Esmael, mais feliz. Esse é o verdadeiro sentido do Natal. Fazer o bem!