Gurias do Yucumã começam montagem do elenco para 2022

O Flamengo de São Pedro se movimenta nos bastidores para a disputa do Campeonato Brasileiro A3 de Futebol feminino. A meta é buscar uma vaga na Séria A2 de 2023 para isso segundo o diretor da equipe Ildo Scapini o projeto prevê a manutenção da base do grupo que foi campeão gaúcho do interior, acrescentando reforços experientes em disputas nacionais.

Como a equipe não paga salário a carta na manga do Flamengo é a visibilidade que a equipe tem dado para as atletas que vestem a caminha rubro negra.

Para conseguir trazer atletas de longe da região, a equipe está montando uma casa do Atleta, onde serão hospedadas 10 gurias. O professor disse também que em parceria com empresas tem conseguido arrumar trabalho para elas na região e assim possibilitar que elas treinem mais e assim a equipe tenha um desempenho melhor.

A reapresentação do grupo de jogadoras deverá ocorrer no dia 15 de janeiro e os treinos em 21 de janeiro. O campeonato nacional começa em maio.

