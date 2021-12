Atlteas de Tenente Portela se destacam em competição de Crossfit

Os atletas André Castro, William Schneider e Jackson Megier, treinador por Robinson Giraldi, colunista do Jornal Província, foram vice campeões em uma das maiores competições de Crossfit do Rio Grande do Sul. O evento ocorreu no último final de semana em Porto Alegre.

O Super Games é a maior competição de Crossfit do estado RS, na 8º edição um total de 600 atletas disputaram, divididos em 10 categorias masculinas (7 individuais e 3 por equipes) e 8 categorias femininas (6 individuais e 2 por equipes).

O trio de Tenente Portela disputou a categoria Trio Scale Masculino e ficou em segundo lugar empatado com o mesmo número de pontos da equipe de Pelotas que ficou em primeiro lugar.

os Portelenses ficaram em segundo na primeira prova da final e venceram a segunda prova, maior carga somada de Thruster, essa categoria teve 37 Times. Segundo Zaca, “em 2022 terá novas competições e com os significativos resultados, o clima de empolgação tem tomado conta nos treino de Crossfit após o Super Games”.

Tenente Portela também estava representada na categoria Scale Femino Individual onde Carla Techio foi 11ª colocada e Patricia Bomm 5ª colocada.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.