‘Cavalgada do Bem’ arrecada alimentos para o hospital de Coronel Bicaco

Um grupo de cavalarianos partiu do CTG Tropeiros de Campo Santo e percorreu a Avenida Presidente Vargas e outras ruas coletando os alimentos não perecíveis doados por moradores, estabelecimentos comerciais e entidades. A primeira edição da ‘Cavalgada do Bem’ no município aconteceu na tarde da quarta-feira (15/12).

Os alimentos arrecadados – incluindo várias cestas básicas – foram entregues ao Hospital Santo Antônio de Pádua, de Coronel Bicaco. A ação foi organizada pelo atual patrão do CTG, Inácio Leidemer, que ainda visitou os comércios e entidades pedindo doações.

No momento da entrega dos donativos, o recém-eleito patrão do CTG Tropeiros de Campo Santo, Alberi Fagundes, disse que a iniciativa é para retribuir um pouco dos serviços prestados pela instituição hospitalar à comunidade bicaquense.

O administrador do Hospital Santo Antônio de Pádua, Delmar Albuquerque, agradeceu as doações e afirmou que a casa de saúde enfrentou inúmeras dificuldades na fase mais crítica da pandemia. — Vários pacientes saíram daqui e não voltaram mais. Isso abalou a nossa equipe — revelou o administrador. Ele frisou que qualquer doação para o hospital faz imensa diferença.

*Colaboração nas fotos: Gabriel Bueno

