Coronel Bicaco: Entidades ligadas ao setor agrícola realizam confraternização

Uma confraternização realizada no CTG Tropeiros de Campo Santo, na noite da quarta-feira (15/12), reuniu representantes do Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR), da Emater-Ascar, das secretarias municipais da Agricultura e de Planejamento e Meio Ambiente, além da patronagem do CTG Tropeiros de Campo Santo.

Na oportunidade, o presidente do STR, Antônio Martins, enalteceu os trabalhos prestados neste ano e a importância de cada entidade para o cenário e o desenvolvimento local. Ele ainda lembrou dos momentos difíceis ocasionados pela pandemia do novo coronavírus. — Amigos nossos morreram por causa dessa doença — lamentou Antônio Martins.

Já o patrão do CTG Tropeiros de Campo Santo, Alberi Fagundes, destacou a primeira edição da ‘Cavalgada do Bem’ no município, que arrecadou dezenas de quilos de alimentos não perecíveis para o Hospital Santo Antônio de Pádua, de Coronel Bicaco.

Ainda na ocasião, a extensionista Erica Szismann entregou para o presidente do Conselho Agropecuário, João Luiz Scopel, o relatório das atividades desencadeadas pela Emater-Ascar no âmbito municipal durante o ano de 2021.

